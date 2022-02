Covid, sono 358 i positivi registrati nelle ultime 24 ore

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina segnala 358 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, numero molto basso, rispetto ai giorni precedenti, causato anche dai pochi tamponi che vengono effettuati durante il fine settimana.

Il bollettino inoltre segnala 62 nuove guarigioni e 3 ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 1.681 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 64 con la prima dose, 435 con la seconda e 864 con la terza, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni sono state effettuate 75 vaccinazioni per la prima dose 243 per la seconda.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono: