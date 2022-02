Sabaudia Duathlon Carnevale, sicurezza stradale e contrasto al diabete

Torna per la terza edizione il Sabaudia Duathlon Carnevale, sport sociale si uniscono per il contrasto al diabete e la sicurezza stradale. Il 20 febbraio la gara sarà risevati a bambini e adulti

Sport e sociale, con temi come la sicurezza stradale e il contrasto al diabete che saranno al centro dell’evento sportivo di Duathlon del prossimo 20 febbraio a Sabaudia. La manifestazione sportiva, giunta alla terza edizione, è organizzata dall’Associazione Sportiva Guida Sicura e il comune di Sabaudia che oltre ad avere l’obiettivo di far divertire i partecipanti, ha come finalità alcuni aspetti sociali rilevanti.

“Si, come facciamo ormai da tanti anni – ha detto l’organizzatore Massimiliano Zanetti – i nostri obiettivi sono, a parte l’aspetto ludico e sportivo, quello di sensibilizzare gli atleti al contrasto del diabete e all’educazione della sicurezza stradale . Ecco, il Sabaudia Duathlon Carnevale vuole lanciare questi messaggi, importanti per la salvaguardia della nostra salute. Per quanto riguarda il profilo sportivo sarà una competiizone che includerà i bambini di 6 anni fino ad arrivare agli adulti , con competizioni distanza sprint e supersprint per i ragazzi”.

Tanti gli atleti attesi al via per la gara sarà valida per il campionato interregionale e rientra tra le iniziative di Sabaudia Città dello Sport 2022.