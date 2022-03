Covid, un decesso e 858 positivi in provincia

Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina segnala un nuovo decesso a Formia. Sono 858 invece i nuovi positivi nella giornata odierna.

Il bollettino inoltre registra 224 nuove guarigioni e 2 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

La campagna vaccinale avanza con altre 444 somministrazioni nell’ultima giornata trascorsa, tra le quali 31 con la prima dose, 121 con la seconda, 251 con la terza e 41 con a quarta, per gli adulti, mentre invece per i bambini dai 5 agli 11 anni non risulto nessun vaccinato.

I comuni interessati dai nuovi contagi sono: