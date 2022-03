Sermoneta, fondi statali per la messa in sicurezza della viabilità

L’amministrazione Comunale di Sermoneta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli e l’ufficio tecnico sono impegnati in queste settimane nella presentazione dei progetti da candidare per ottenere i fondi statali ed europei per la realizzazione di opere pubbliche, la messa in sicurezza del territorio e per implementare i servizi ai cittadini.

Dopo la doppia richiesta di finanziamento per il potenziamento della raccolta differenziata nell’ambito dei fondi relativi al Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza che destina fondi europei ai Comuni, un nuovo pacchetto di delibere è stato approvato dalla Giunta comunale per interventi di messa in sicurezza delle strade con fondi ministeriali.

È stato quindi approvato il progetto di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico di via San Francesco, che prevede un intervento di consolidamento delle fondamenta stradali e la regimentazione delle acque, oltre al rifacimento del manto stradale. Il contributo richiesto al ministero dell’Interno è di 472 mila euro.

Altro intervento per il quale il Comune si candida a ottenere i fondi del ministero dell’Interno riguarda la messa in sicurezza di via Madonna delle Grazie, l’antica strada che dalla pianura conduce al centro storico. Il contributo richiesto è di 470 mila euro.

«Queste delibere – precisa l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla giunta e rappresentano l’inizio del percorso di questa amministrazione che ci porterà a candidare Sermoneta a ottenere i fondi nazionali ed europei»