Covid verso il picco estivo, altri 1834 casi e due decessi in provincia

La velocità della nuova variante e l’aggressività nel contagio, ribalta l’iniziale convinzione di un Covid in netto calo durante il periodo estivo. Adesso i numeri sono destagionalizzati e la diffusione del virus, per quanto filtrato dai vaccini, imporrebbe la stessa prudenza utilizzata nel periodo dell’emergenza sanitaria, che in Italia è terminata lo scorso 31 gennaio.

La provincia di Latina registra altri 1834 casi di positività e due morti nei comuni di Norma e Sezze, pazienti rispettivamente di 52 e 91 anni. Il fenomeno è particolarmente intenso, oltre che a Latina capoluogo (462) ed Aprilia (194), anche nelle località balneari come Terracina (172), Formia (124), Minturno (94) e Sabaudia (74). Ma pesano, nell’entroterra, anche i 119 casi di Cisterna.

Si osserva un sostanziale ritorno al vaccino, 303 dosi di cui 219 alla quarta somministrazione. I ricoveri sono 5, i guariti 221.

Questo il dettaglio dei casi, comune per comune

462 Latina

194 Aprilia

172 Terracina

124 Formia

119 Cisterna

94 Minturno

79 Sezze

74 Sabaudia

70 Gaeta

49 Pontinia, Sermoneta

44 Priverno

40 Fondi

36 Santi Cosma e Damiano

34 Cori

31 Itri

25 Sonnino

19 Monte San Biagio, San Felice Circeo

13 Lenola, Maenza

12 Roccagorga

11 Norma, Sperlonga

10 Spigno Saturnia

7 Roccasecca dei Volsci

5 Prossedi

4 Bassiano

2 Ventotene

1 Campodimele, Ponza, Rocca Massima