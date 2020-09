Cozzolino: “Al referendum voto No. Deluso dal PD”

“Al referendum voterò per il No, in contrapposizione a quanto deciso dal PD nella propria direzione nazionale”.

Il messaggio choc è di Alessandro Cozzolino, segretario del Pd di Latina, che su facebook affonda contro la scelta del nazionale di appoggiare il taglio dei parlamentari voluto dal M5S in cambio della tenuta del governo.

“Questa non è una riforma – continua Cozzolino – bensì un taglio dannoso che risponde solo a criteri di demagogia. Perderanno rappresentanza i terrori più deboli, periferici. Sacrificare la democrazia in favore del risparmio è un concetto già ridicolo in astratto. Applicando quel risparmio nel concreto dei numeri poi non ne parliamo.

La posizione del Pd è per me una grande delusione, confido nel buonsenso degli italiani”.