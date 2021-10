CPP a Sabaudia, approvata la proposta dei consiglieri Forte e Simeone

La dodicesima Commissione Regionale, su proposta dei Consiglieri Regionali Enrico Forte (Pd) e Giuseppe Simeone (Fi), ha approvato l’integrazione alla delibera di aggiornamento del piano triennale di previsione e prevenzione della Protezione Civile prevedendo l’individuazione nel territorio di Sabaudia di un Cpp (Centro polifunzionale di prossimità).

I Cpp sono delle strutture logistico-operative, localizzate in maniera strategica sul territorio, che consentono una maggiore celerità per gli spostamenti dei soccorritori in caso di calamità.

In una nota Enrico Forte e Giuseppe Simeone, consiglieri regionali, dichiarano: «Ringraziando i colleghi Commissari e il Presidente per la sensibilità dimostrata ricordiamo che il Cpp è stato individuato a Sabaudia, lungo la via Litoranea e si tratta di un immobile oggetto di confisca e successivamente assegnato all’amministrazione. L’immobile per la sua posizione nel territorio provinciale e per la favorevole ubicazione sotto il profilo viario, rappresenta una sede di grande utilità per tutta la provincia pontina, anche in considerazione della prossimità ad aree di elevato pregio ambientale e naturalistico».