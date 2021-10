San Felice Circeo, iniziati i lavori per la riqualificazione di La Cona

Partito il progetto di “Riqualificazione architettonica dell’arredo urbano e pubblica illuminazione di La Cona”. Si tratta di una serie di lavori di miglioramento di Viale Tittoni, un investimento di oltre 1 milione di euro per riqualificare il patrimonio insediativo esistente.

I principali corpi d’opera in corso di realizzazione sono nuove pavimentazioni pedonali, realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio con via Roma, piantumazione e riposizionamento verde con nuove alberature con passo regolare, e rifacimento pubblica illuminazione e relativi quadri elettrici: le nuove luci di viale Tittoni si aggiungeranno all’ammodernamento dell’illuminazione pubblica realizzato alcuni mesi fa in altre zone di San Felice.

In una nota Monia di Cosimo, consigliere con delega ai Lavori Pubblici, spiega: “E’ un’opera pubblica importantissima che ammodernerà un’ arteria stradale e commerciale di San Felice e che si aggiunge ai recenti lavori di via Terracina e via Monte Circeo, dove sono state riasfaltate le strade e creato un nuovo sistema fognario. I lavori daranno omogeneità alle superfici e all’immagine della strada attraverso l’uso di materiali identici A questo aspetto estetico, si aggiungono l’allargamento dei marciapiedi, con l’abbassamento di quota dei camminamenti pedonali, e l’istituzione del senso unico su tutta la strada, con maggiore spazio per i pedoni e miglioramento della viabilità”.

“Questo intervento – spiega il delegato ai Lavori Pubblici – ammodernerà l’attuale sistema di illuminazione, aumentandone la resa, e ridurrà l’inquinamento luminoso e i costi di consumo elettrico e di gestione dell’impianto. E’ un’operazione che si inserisce nelle attività green che stiamo portando avanti al Circeo, tra le quali c’è ne una per la promozione della cultura elettrica. Infatti a La Cona è stata installata una colonna Enel X di ricarica per veicoli elettrici alla quale ne saranno aggiunte altre cinque su tutto il territorio comunale, completando un quadro di riqualificazione urbana, ecologica e tecnologica”.