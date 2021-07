Criminalità organizzata sull’asse Latina-Caserta, riunione Interforze in Prefettura

Questa mattina si tiene in Prefettura la prima riunione congiunta dei Gruppi provinciali Interforze, presieduta dal Prefetto di Latina Maurizio Falco e dal Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, per l’attuazione e sviluppo dei progetti Ma.Cr.O. (Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata).

L’iniziativa si inserisce nell’approfondimento dello scambio informativo tra territori contigui delle due province, caratterizzati da una elevata presenza della criminalità organizzata che merita, soprattutto in vista dei prossimi investimenti pubblici collegati al sistema Paese, una sempre più aggiornata conoscenza dei movimenti societari sospetti e delle nuove possibili interazioni tra i gruppi criminali delle due province.

In particolare l’obiettivo è quello di avviare un’azione condivisa di analisi dei dati economico-sociali, meritevoli di approfondimento, per un sempre aggiornato quadro di situazione del trend socio-economico interprovinciale, al fine di anticipare, sul piano previsionale, i possibili scenari e rafforzare, in una prospettiva di sistema, l’azione di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso le interdittive antimafia e i controlli sulle ditte che possono essere inserite nella cosiddetta white list degli operatori economici abilitati a contrattare con la Pubblica Amministrazione.