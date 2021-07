Terracina, sequestrato chiosco abusivo sul litorale

Nell’ambito di una attività di vigilanza a Sisto, nel Comune di Terracina, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo insieme al personale del Comando di Polizia Locale di Terracina, hanno posto sotto sequestro una struttura in legno di circa 30 mq con sottostante pedana adibita a chiosco a bar, sita all’interno di un terreno privato pertinente la fascia di rispetto del demanio marittimo, ovvero entro i 30 metri dallo stesso, poiché priva dei necessari titoli edilizi e demaniali. In corso di accertamenti la posizione commerciale del chiosco bar. I responsabili sono stati deferiti alla competente Autorità giudiziaria.

L’attività di vigilanza e controllo rientra in una più ampia operazione nazionale denominata “Mare Sicuro” avviata, come di consueto, dal mese di giugno e si conclude nel mese di settembre, incentrata sulla tutela della sicurezza delle attività balneari e della navigazione nel rispetto dell’ordinanza balneare e del diporto turistico ricreativo, nonché vigilanza ambientale e contrasto alle azioni illegali che possano provocare inquinamento marino e costiero.