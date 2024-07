Crisi Sport85, convocata una commissione in Regione per tutelare i lavoratori

Resta ancora da capire quello che sarà il destino degli oltre 60 lavoratori di Sport85 raggiunti da procedura di licenziamento a seguito di un ridimensionamento del personale da da parte dei vertici dell’azienda. Se ne parlerà lunedì in Regione in un’audizione ad hoc convocata dal Presidente della Commissione Lavoro Angelo Tripodi: si cerca una soluzione condivisa per garantire il futuro dei lavoratori e la continuità dell’attività.

“In qualità di presidente della commissione – spiega Tripodi – ho convocato l’audizione prevista per il 30 luglio alle ore 10:30 presso la sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, sarà l’occasione cruciale per discutere del ridimensionamento del personale di Sport 85. L’audizione vedrà la partecipazione dell’Avv. Gianluca Marchionne, rappresentante dell’Azienda Sport 85, insieme ai sindacati CGIL, UIL, CISL e UGL. L’obiettivo è di affrontare le problematiche legate al ridimensionamento del personale e di cercare soluzioni condivise per tutelare i lavoratori e garantire la continuità dell’attività. La crisi di Sport 85 rappresenta un problema significativo non solo per i dipendenti coinvolti, ma anche per l’intero settore commerciale della provincia di Latina e di Roma, con i diversi punti vendita coinvolti dall’operazione di ridimensionamento. È nostro dovere trovare soluzioni che possano salvaguardare i posti di lavoro e sostenere l’azienda in questo momento di difficoltà. Siamo impegnati a lavorare insieme alle parti sociali per trovare una via d’uscita a questa crisi, valorizzando il dialogo e la cooperazione” ha concluso Tripodi.