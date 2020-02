Questa mattina i carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto un 36enne, in ottemperanza all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Roma, dovendo lo stesso espiare la pena di 5 anni, 5 medici e 12 giorni di reclusione per il reato in di tentato furto aggravato in concorso, commesso a Marino e Roma nel 2003 e nel 2005.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti