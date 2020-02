Daini del Circeo, il convegno a Roma. Gaia animali: “Sterilizzazione solo un’ipotesi”

Non si fermano le iniziative per non abbandonare i daini del Circeo. L’11 febbraio alle 15, presso la Sala del Refettorio, via del Seminario 76, 00186 Roma, si terrà il convegno “Salviamo dall’abbattimento i daini del Circeo. Alternative a un’inutile mattanza”, organizzato dalla sezione romana dell’associazione nazionale Gaia Animali&Ambiente.

La notizia del ridimensionamento del numero, che potrebbe portare all’abbattimento di decine di capi, ha scosso le coscienze. Sono state indette due petizioni su change.org, c’è stata l’apertura di due pagine Facebook e la nascita di un vivace dibattito che ha coinvolto associazioni animaliste e organizzazioni ambientaliste. Inoltre numerose forze politiche hanno presentato interpellanze parlamentari e alcuni sindaci di comuni limitrofi al parco, hanno presentato denuncia e in alcuni casi, da Terracina a Prossedi si sono offerti di adottare i daini per salvarli dalla fucilazione e dal macello.

Con questo incontro l’associazione vuolepromuovere un evento durante il quale possano essere non solo analizzate le problematiche che hanno portato a questa drammatica situazione, ma soprattutto possano essere ricercate e discusse nuove soluzioni che permettano all’ente parco di evitare questo sanguinario abbattimento.

La proposta delle sterilizzazioni con un farmaco sperimentale, avanzata dall’Ente Parco Nazionale del Circeo è solo un’ipotesi, essendo tutt’oggi ancora in vigore il piano del parco che ne prevede l’abbattimento.

Si ricorda che per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca ed è necessario accreditarsi presso l’associazione inviando nome, cognome, data e luogo di nascita entro e non oltre il 7 febbraio 2020.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti