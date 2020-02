Latina, pronto il bando per il servizio balneare di sicurezza sulle spiagge

Sarà biennale il prossimo servizio balneare per la tutela della salute e della incolumità pubblica sulle spiagge libere di Latina.

Con determinazione dirigenziale di Daniela Ventriglia, dirigente del servizio Appalti e contratti del Comune di Latina, sono stati approvati bando e disciplinare di gara.

l servizio prevede assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni mobili, l’installazione e controllo della segnaletica di sicurezza balneare che sarà fornita dall’amministrazione comunale, con rimozione della stessa al termine della stagione balneare e la fornitura, installazione e controllo della segnaletica di divieto di balneazione, con rimozione della stessa al termine della stagione balneare.

Importo totale a base di gara è di 201.907,12, di cui 200.751,12 euro per assistenza ai bagnanti e 1.156 euro per la segnaletica di sicurezza balneare.

Per il Comune la spesa complessiva programmata è di 250.811,63, somma già impegnata dal dirigente del servizio Ambiente del Comune di Latina, Giuseppe Bondì.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi, massimo 70 per la tecnica e massimo 30 per quelle economica, per un massimo di 100.

A breve l’avviso pubblico con la scadenza per la presentazione delle offerte.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti