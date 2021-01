Dal 16 gennaio nuove misure anti Covid. Prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile

Nuove misure anti Covid con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi nella serata di mercoledì 13 gennaio 2021, che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Confermato il divieto già vigente di ogni spostamento tra Regioni o Province fino al 15 febbraio.

Il Lazio è in attesa del salto in fascia arancione che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore dal Ministero della Salute a causa della saturazione dei posti letto di terapia intensiva e dell’indice di trasmissione che tocca l’1.1. Già da domenica 17, le nuove norme dovrebbero divenire operative. Su tutto territorio sarà dunque consentito spostarsi solo all’interno dello stesso Comune.

SPOSTAMENTI

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone (ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

AREA BIANCA

È stata istituita l’area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

ELEZIONI

Il decreto regola anche le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgeranno entro il 20 maggio 2021. Le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria.