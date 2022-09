Dama, medaglia d’argento agli Europei per la Dottor

Medaglia d’argento per Belitta Dottor, damista di Latina, agli Europei di Bergamo, cui ha preso parte anche l’astronauta Samantha Cristoforetti.

Secondo posto azzurro inatteso di Belitta Dottor, nel Campionato Europeo Veterani Femminile nel ‘blitz’, specialità dove ciascun giocatore ha solo 5 minuti per l’intera gara. Controllo antidoping, in quanto la Federazione Mondiale (FMJD) è riconosciuta come federazione sportiva dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), mentre in Italia la Federdama (FID) è ‘disciplina sportiva’ (DSA) del CONI.

Una curiosita’.

Il prossimo 28 settembre l’astronauta Samantha Cristoferetti prenderà il comando nella Stazione Spaziale. Una brava damista e la Federdama si augura di averla in altre manifestazioni ufficiali.