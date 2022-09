Atletica Nissolino di Latina, Under 18 maschile in Serie A

I ragazzi dell’Under18 maschile della Nissolino Intestaletica di Latina, conquistano il grande traguardo della promozione in Serie A, confermando l’eccellente lavoro che si sta svolgendo negli ultimi anni presso il Campo Coni di Latina. Le fasi di qualificazione del campionato di società erano partite nel mese di aprile e si sono concluse ai primi di luglio, determinando una graduatoria nazionale dove i pontini sono al settimo posto tra le prime dodici. Atleti pontini che si sfideranno domani in quel di Rieti per il titolo di campioni italiani 2022.

I ragazzi della presidente Simona Mulè confermano per il secondo anno consecutivo il prestigioso risultato al cospetto del gotha storico dell’atletica nazionale : Rieti, Fiamme Gialle, Vicentina, Futura Roma, Bergamo 1959 Oriocenter, Pro Patria Milano sono i team che precedono i ragazzi pontini; Parma, Toscana Atletica, Siracusa, Varese e Treviso Atletica completano il quadro delle qualificate con le clamorose eliminazioni di Fiamme Oro e Sisport Torino che dovranno accontentarsi della finale “B”.

L’exploit dei maschi rischia di far passare sottotono l’impresa delle coetanee femminili che a sorpresa ma con merito hanno staccato il pass per la finale “B” e saranno in gara a Molfetta per una qualificazione che completa l’exploit della Nissolino Intesatletica.

“Il piazzamento è di portata stratosferica, già centrato lo scorso anno e che testimonia la crescita di tutto il movimento e ci lusinga oltremodo – ci ha detto il prof. Giampiero Trivellato, presidente provinciale della Federatletica – ed è il giusto premio ad un progetto partito dodici anni fa ed ora evoluto con l’ingresso della Nissolino Concorsi, progetto fortemente voluto che sta dando le risposte che volevamo. Il grande lavoro sui giovani che stiamo sviluppando in tutta la provincia oltre al raddoppio numerico, ora sta dando risposte anche qualitative. Peccato per la mancata qualificazione di Formia Atletica nelle finali “B” che avrebbe completato il quadro provinciale.”