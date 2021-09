Damiano Coletta punta al bis e conferma la squadra di governo

Tante le conferme nella lista di Latina Bene Comune, presentata al Circola Cittadino a sostegno della candidatura a sindaco di Damiano Coletta. Assessori e consiglieri dell’attuale amministrazione pronti a ripartire per il “Secondo tempo”, piena metafora sportiva dell’ex capitano del Latina Calcio. Al tavolo, insieme all’attuale primo cittadino, la segretaria del movimento politico Elettra Ortu La Barbera, la coordinatrice del programma Rita Di Rosa e la vice sindaca Maria Paola Briganti.

Illustrati bilancio dell’attuale esperienza governativa che sta per scadere, durata, causa Covid, ben oltre i cinque anni di naturali di vita, e il nuovo programma per il prossimo quinquennio.

Le premesse stanno tutte nelle dichiarazioni di Damiano Coletta: “Abbiamo ripreso la città che era stata consegnata alla criminalità, attraverso un metodo fatto di regole e trasparenza. Il cardine di questa esperienza di governo è l’integrità morale prima di ogni cosa. Dopo il concetto di legalità espresso nella prima campagna elettorale, ora ribadiamo quello di moralità che precede equità e legalità”.

Si è parlato e molto di università: “In questi cinque anni abbiamo aperto le porte all’università, tantissimi progetti sono in ballo, l’università è un valore identitario della città, come conferma il Forum giovani, strumento a loro disposizione. Per cui la nostra non è ricerca di consensi, ma sono dati di fatti. Latina sta diventato una città a misura di tutti, la città dei bambini riconosciuta nella regione, come è una città per gli anziani. Abbiamo gestito l’emergenza Covid senza lasciare indietro nessuno e questo grazie ad un metodo”.

La lista

Un elenco dei 32 nomi, capolista la segretaria stessa del movimento Elettra Ortu La Barbera. Molti i nomi della attuale giunta e degli attuali consiglieri comunali. Seconda in lista, la vice sindaca Maria Paola Briganti, seguono Dario Bellini, Francesco Castaldo, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri.

A seguire i consiglieri con Marina Aramini, Valeria Campagna, Marco Capuccio, Fabio D’Achille, Emanuele Di Russo, Chiara Grenga, Loretta Isotton, Gabriella Monteforte e Gianni Rinaldi.

E poi ancora cittadini ed esponenti del movimento: Fausto Bonifacio, Elisabetta Burchietti, Ugo Catenacci, Andrea Chimera, Floriana Coletta, Ciro Crescenzo, Patrizia Cristofalo, Matteo Damiano, Carlo De Masi, Milena Di Folco, Paolo Fabietti, Massimo Ferrari, Giancarlo Luciani, Marco Milani, Rosa Parisi, Romina Perez e Maurizio Vargiu.