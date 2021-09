Pallavolo, Opus Sabaudia: Paul Ferenciac è il nuovo schiacciatore

L’Opus Sabaudia sta lavorando sodo nella seconda settimana di preparazione fisica in vista della ripresa del campionato di pallavolo maschile di serie A3. Coach Mauro Budani potrà contare su Paul Ferenciac, schiacciatore di 196 cm che avrà un grande impatto sul campionato della formazione pontina pronta a ripartire in serie A.

“L’ambiente di Sabaudia ormai lo conosco fin da quando facevo le giovanili a Latina e coisco bene la serietà e l’impegno della società che ha l’obiettivo di portare la pallavolo di alto livello in un territorio che mastica questo sport da sempre – spiega Paul – Devo ammettere che sono felice, dopo anni, di tornare a giocare vicino casa e soprattutto in un posto dove sono anche cresciuto. In questa prima fase devo dire che l’impatto è assolutamente positivo perché sto vedendo che tutti stiamo lavorando bene insieme e, sono sicuro, che siamo sulla giusta strada per prepararci al meglio in vista di un campionato che sarà sicuramente molto lungo e insidioso”.

Paul Ferenciac troverà a Sabaudia il capitan Stefano Schettino, oltre ai nuovi arrivi: lo schiacciatore argentino Lucho Zornetta, l’opposto Leonardo Scuffia e il centrale Mirko Miscione.

“Mi piace molto allenarmi e penso di essere un giocatore abbastanza versatile in tutti i fondamentali e in tutte le situazioni di gioco, quindi riesco a dare il mio apporto alla squadra in ogni momento della partita – aggiunge Paul Ferenciac – Per il resto mi piace molto lavorare in allenamento per migliorare e crescere come giocatore. Le aspettative? Sicuramente sono quelle di fare un campionato nel quale la cosa più importante sarà giocarsi qualsiasi tipo di partita al massimo, senza mai concederci a nessuno, per riuscire così a toglierci più soddisfazioni possibili cercando di centrare il prima possibile gli obiettivi della società”.

Nella sua carriera, grazie all’esperienza in serie A1 con la Top Volley, Paul Ferenciac è stato allenato anche da grandi allenatori:

“Ho avuto l’onore di essere allenato da personaggi del calibro di Chicco Blengini e Camillo Placì, da loro ho appreso molto ma anche altri coach hanno saputo farmi crescere e migliorare – conclude lo schiacciatore pontino – non vedo l’ora di iniziare il campionato e giocarmi le mie carte in questa nuova ed entusiasmante avventura”.