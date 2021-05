Dante, la divina commedia letta in dialetto privernate

In occasione dell’anno dedicato al Sommo Poeta, la Pro Loco di Priverno in collaborazione con le attrici del Laboratorio Teatro CreaAttivo, hanno deciso di dedicare alcune giornate in memoria di Dante Alighieri, proponendo una lettura per ogni cantica.

Il file Rouge che lega i tre canti rappresenta l’attualità che oggi viviamo a causa della Pandemia, la scelta è stata influenzata dall’attuale situazione mondiale causata dal Covid, circostanza simile a quella vissuta da Dante durante il suo esilio. La volontà è quella di immedesimarsi nello stato d’animo del poeta.

Partendo dall’inferno, vi è il V Canto, l’amore di Paolo e Francesca, in seguito con il purgatorio il II Canto, il canto di Casella, ed infine il XXIII Canto del paradiso, l’incontro con la vergine Maria il quale, in chiave laica, manifesta la volontà e la speranza nella fine di questo triste periodo.

La lettura avverrà nel dialetto privernate in modo da renderlo comprensibile a tutti, come Dante fece a suo tempo scrivendo la Commedia in Volgare, affinché, sostiene il Prof. Ferroni, i ragazzi possano immaginare “un viaggio che riesce a restituirci, pur tra le fuggevoli immagini di uno smarrito presente, la profondità sempre nuova della nostra memoria”.

Le produzioni verranno riproposte sui canali social della Pro Loco di Priverno e del Teatro CreaAttivo il 21-22-23 Maggio.