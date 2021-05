Run4Hope per l’Airc, nel weekend protagoniste anche Latina e Sabaudia

Un importante iniziativa nazionale coinvolgerà anche i comuni pontini Latina e Sabaudia. Si tratta di una staffetta podistica non competitiva al fine di sostenere la ricerca contro i tumori infantili.

L’iniziativa a livello locale, è promossa dall’Esercito Italiano sede di Sabaudia e dalla Fitness Montello in collaborazione con l’Asd In Corsa Libera. Nei luoghi più suggestivi dell’Agro Pontino, ritroveremo domani sabato 22 maggio, gli atleti dell’Esercito di Sabaudia che partiranno alle ore 11 dalla Caserma “Santa Barbara”, sede del Comando Artiglieria Controaerei, portando il testimone in direzione “Bufalara”. Da qui, incontreranno gli atleti della Fitness Montello che partiti da Rio Martino, recupereranno il testimone per condurlo a Capo Portiere, dove rimarrà dormiente fino al giorno successivo.

Domenica 23 maggio, appuntamento alle 8.30 a Capo Portiere pronti per partire con il testimone verso il centro di Latina. Si raggiungerà Piazza del Popolo, con arrivo previsto per le ore 9.30. Poi, un rappresentante della Nuova Podistica Latina, avrà il compito di custodire il testimone in attesa di condurlo sul percorso della via Francigena.

Un percorso dal valore strettamente simbolico, dove ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere la ricerca nel nome dello sport e della solidarietà.

Fino al 30 maggio saranno tantissime le regioni impegnate in questa nobile causa evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno dei ricercatori di AIRC.

L’obiettivo è mettere in movimento le persone, dal nord al sud d’Italia. L’evento è destinato quindi a unire e riunire il mondo running italiano anch’esso fortemente limitato dalla Pandemia Covid-19. Una sorta di ripartenza generale di un movimento che negli ultimi decenni è cresciuto grazie a moltissime manifestazioni a partire dalle grandi maratone internazionali.

Per ogni Regione il percorso è stato definito dai comitati regionali, composti da gruppi sportivi con il supporto dei comitati Fidal Regionali e Provinciali.

Le indicazioni dei percorsi e delle tappe sono disponibili nel sito ufficiale di Run4Hope nella sezione “Corri con noi”, al seguente link: https://www.run4hope.it/il-percorso.