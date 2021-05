Dante: Pennacchi, Caputo e Pernarella rileggono la Divina Commedia

Si terrà anche a Latina, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, l’evento “Nel nome di Dante. Gli scrittori italiani rileggono la Divina Commedia”, promosso dall’ADI, Associazione degli Italianisti, in collaborazione con il Comitato Nazionale per i 700 anni di Dante Alighieri e il Centro per il Libro e la Lettura del MIBAC.

I maggiori scrittori italiani si confronteranno con i più prestigiosi italianisti in un tour che si articolerà su tutto il mese di maggio. A Latina la location sarà il Museo Civico Duilio Cambellotti, artista che è stato autore di alcune illustrazioni sulla Commedia.

L’evento sarà trasmessa in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina domani 20 maggio alle 21.

I protagonisti saranno il prof. Rino Caputo, professore emerito presso l’Università di Tor Vergata, e lo scrittore Antonio Pennacchi che ha scelto di commentare il VI canto dell’Inferno. La lettura integrale del canto è affidata all’attore e regista Clemente Pernarella

L’iniziativa coinvolge molte altre città italiane, tra cui Ravenna, Napoli, Bologna, Milano, Firenze, Torino, e si concluderà a Roma il 30 maggio prossimo. Tra gli scrittori coinvolti figurano Antonio Pennacchi, Walter Siti, Marcello Fois, Alessandro Piperno, Maurizio De Giovanni, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Melania Mazzucco.

Al Sommo Poeta sono dedicati diversi eventi.

Tutto pronto quindi anche a Fondi per “Ad Ammirar… le stelle”, lettura drammatizzata del XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia organizzata però questa volta nell’ambito de “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale ormai giunta alla sua undicesima edizione e quest’anno incentrata sul tema dell’amore dantesco.

L’evento, a cura dell’Associazione culturale “La cinearte produzioni”, è patrocinato dal Comune di Fondi e si terrà nel pittoresco e suggestivo cortile della Giudea senza pubblico ma in diretta streaming.

I fratelli Francesco e Gianmarco Latilla, rispettivamente unico attore in scena e regista dello spettacolo, prenderanno per mano il pubblico per poi immergerlo, con l’aiuto di effetti scenici e visivi, nell’universo dantesco.

Focus dello spettacolo l’antitesi tra eros (amore) e thanatos (morte).

L’appuntamento è venerdì 21 maggio alle 19:30 sui canali social del Comune di Fondi.

Il secondo appuntamento, “AMOR che ci muove”, in programma il 26 maggio alle 18, è invece un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Leggimi Sempre” dedicata ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.