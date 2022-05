Degrado e sovraffollamento nel carcere di Latina, il PD cerca una soluzione

I Consiglieri Comunali del PD di Latina Tommaso Malandruccolo, Leonardo Majocchi, Daniela Fiore e Enzo De Amicis, tramite una nota, hanno segnalato la situazione di degrado e sovraffollamento che sta riguardando il carcere di via Aspromonte a Latina:

“I dati del tasso di sovraffollamento della Casa Circondariale di Latina ci riportano una situazione giunta al limite, una realtà esplosiva quanto silente, salvo quando le problematiche escono prepotentemente fuori da quelle mura, come nel tentativo di rivolta del 30 novembre scorso, poi rientrato grazie alla grande professionalità dimostrata dagli operatori della Polizia Penitenziaria.

Lesa è la dignità di chi vi lavora e dei detenuti che vi sono ristretti, così come denunciato più volte dai sindacati di categoria e dal Garante Regionale dei Detenuti del Lazio Dr. Stefano Anastasia. Nel rapporto generale presentato il 26 aprile scorso, il Comitato Europeo contro la tortura, organo del Consiglio d’Europa, ha raccomandato agli stati membri di affrontare il problema del sovraffollamento con determinazione, fissando un numero massimo di detenuti da accogliere in ogni istituto penitenziario, da rispettare scupolosamente.

Il personale della Polizia Penitenziaria di Latina svolge il servizio all’interno di una struttura obsoleta e fatiscente, povera di spazi e di illuminazione naturale, a costo di grandi sacrifici personali, per l’organico cronicamente sottodimensionato, per un’età media alta dovuta ad un mancato turnover generazionale, per carenza di quegli investimenti che potrebbero mitigare l’impatto emotivo di un lavoro oggettivamente difficile.

La popolazione carceraria, con una curva del sovraffollamento che sembra non arrestarsi, vive aree estremamente ridotte ed inadeguate, alle prese con problemi di ordine psicologico, anche a danno degli obiettivi rieducativi e delle prospettive di reinserimento sociale.