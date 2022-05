Sabaudia, trasportava pesce sulla Pontinia con il frigo spento

Gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno fermato nel territorio del comune di Sabaudia un autocarro refrigerato, che percorreva la SS 148 Via Pontina a velocità elevata effettuando ripetuti sorpassi e creando pericolo per gli altri utenti della strada.

Durante il controllo, i poliziotti, oltre a contestare all’autista le infrazioni per la velocità ed i sorpassi pericolosi, hanno accertato che all’ interno della cella frigo vi era del pesce fresco trasportato ad una temperatura di 28° causa la mancanza dell’accensione dell’ impianto refrigerante.

L’uomo è stato sanzionato per aver violato le prescritte norme sanitarie con una multa di oltre 1.000 euro, ma anche per la mancata revisione del veicolo, per l’ATP scaduto(certificato che regola il trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo) e per altre inefficienze al furgone, mentre il pesce è stato sequestrato.