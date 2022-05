Depositò dollari falsi in una banca di Roma, arrestato un 67enne a Terracina

Un uomo di Terracina è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato locale per i reati in concorso, di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

L’uomo dovrà scontare la pena residua di due anni di reclusione. I fatti risalgono al 2016 quando nel territorio della capitale ebbe inizio l’indagine scaturita dal deposito, presso un Istituto di credito, di un consistente quantitativo di dollari falsi.

L’uomo, che in passato era già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati finanziari, è stato condotto presso un’istituto penitenziario dove sconterà il resto della pena.