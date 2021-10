Deve scontare 6 mesi, 43enne trovato ed arrestato ad Aprilia

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna hanno tratto in arresto B.I. 43enne di Aprilia sul quale gravava una condanna definitiva di sei mesi di reclusione per i reati di danneggiamento e furto, commessi in passato nel territorio dei Castelli Romani.

L’uomo, soggetto di spicco della locale criminalità, contava numerosi precedenti di polizia per lesioni, porto di armi/oggetti atti ad offendere, spaccio di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, rapine, evasioni, furti ed anche tentato omicidio.

Il 43enne, rintracciato e catturato ad Aprilia nella zona delle case popolari di Via Inghilterra, dove aveva trovato rifugio nell’appartamento della fidanzata al fine di sfuggire alla cattura che gravava a suo carico si trova attualmente ristretto presso le camere di sicurezza del Commissariato, in attesa di collocazione presso un istituto di detenzione dove dovrà scontare la pena.