di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

direzione@claai-assimprese.it

La legge di assestamento di bilancio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 226/2021, ha rafforzato ulteriormente lo stanziamento finanziario con ulteriori 300 milioni di euro per la “Nuova Sabatini”, lo strumento finalizzato a sostenere le imprese nell’acquisto di beni strumentali.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di macchinari, impianti, strumenti per l’impresa e nuove attrezzature, nonché software e tecnologia.

Lo strumento della “Nuova Sabatini” è un supporto economico certamente non secondario per chi deve potenziare la propria attività. E’ questa una ulteriore opportunità per le nostre imprese. Presso l’Artigiancassa Point della CLAAI di Latina, in Via Carducci 7 -credito@claai-assimprese.it-, si possono avere informazioni e si possono istruire direttamente le pratiche di finanziamento. E’ uno sportello diretto con cui si può accedere a tutti i finanziamenti per le imprese e ditte individuali, ed essere supportati nell’accesso ai finanziamenti agevolati anche regionali.

E’ bene ricordare che, ad oggi, è ancora operativo il “Decreto Sostegni bis” che permette alle attività d’impresa di accedere a finanziamenti con la garanzia dello Stato al 90% e al 80% sia per liquidità, che per investimenti aziendali.

Dinanzi a questa situazione di difficoltà economica diffusa, per molte delle nostre attività imprenditoriali, la burocrazia non sempre agevola, ed è quindi essenziale una attenta istruttoria amministrativa pre-finanziamento, che oggi vede spesso anche l’elaborazione di un “piano finanziario”, una sorta di mini Business plan, anche se l’azienda in questione ha all’attivo diversi anni di attività.

Ecco che è sempre più necessario un lavoro sinergico tra l’operatore economico ed il consulente dell’azienda.

L’obiettivo è la soddisfazione dell’imprenditore e cercare di semplificargli il quotidiano.