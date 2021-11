“Diamond Princess”, il Comandante Arma dagli studenti del Caboto

L’IISS “Giovanni Caboto” di Gaeta, giovedì 25 novembre, ospiterà l’incontro con Gennaro Arma Comandante della nave da crociera “Diamond Princess”, rimasta bloccata per circa un mese, nel febbario 2020, nelle acque del Giappone a causa del contagio da Covid-19.

L’incontro, che avverrà nell’Aula Magna dell’istituto a partire dalle 10.30, con il patrocinio dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano Legazione Golfo di Gaeta, sarà l’occasione per gli alunni di alcune classi quinte di confrontarsi con il racconto del Comandante protagonista di un’esperienza in cui saggezza, professionalità e competenza sono stati elementi indispensabili alla gestione di un’emergenza che vedeva coinvolte oltre settecento persone, tra ospiti e membri dell’equipaggio, costretti sulla nave a causa del contagio pandemico.

Una “dis-avventura” tradottasi in un esempio di sangue freddo e perseveranza, l’indispensabilità di un carisma che è valso al Comandante della “Diamond Princess” il conferimento dell’onoreficenza di “Commentatore al Merito della Repubblica Italiana” da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quei giorni sono diventati un libro, nello stile di un diario di bordo, dal titolo “La lezione più importante” nel quale il comandante Arma ripercorre quel lunghissimo periodo fatto di attesa, apprensione e spavento, derivati dalla consapevolezza di essere al cospetto di uno scenario nuovo e preoccupante, che donne e uomini, grandi e piccini, avrebbero dovuto imparare a fronteggiare.

Il comandante Arma è stato l’ultimo a lasciare la nave, il 2 marzo 2020, dopo l’evacuazione completata il giorno prima.

“Sono molto orgogliosa e contenta che il Comandante Arma possa condividere proprio con gli studenti delle classi quinte dell’IISS Caboto la passione e la professionalità che lo ha contraddistinto in un momento altamente delicato” – afferma la Dirigente Scolastica Maria Rosa Valente, che prosegue: “Sono sicura che questo incontro possa essere altamente formativo per i ragazzi e sicuramente costituituirà un momento prestigioso per l’intera nostra comunità scolastica”.

Un insegnamento imperdibile per gli alunni dell’istituto “Giovanni Caboto”, da decenni dedito alla preparazione di tante generazioni di giovani studenti che vedono nel loro futuro un lavoro legato al mare, alla navigazione o alla possibilità di entrare a far parte delle Forze Armate, a cui assisteranno anche tutti gli altri allievi in streaming dalle proprie aule.