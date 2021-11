L’ordine dei commercialisti di Latina attiva un corso gratuito per i propri iscritti

L’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina ha attivato il nuovo corso “L’esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa”, totalmente gratuito, riservato ai propri iscritti, così da garantire specifica formazione professionale sulle materie di nuova introduzione normativa.

Il DL 118/2021 ha, infatti, introdotto una modalità di definizione della crisi attraverso il raggiungimento di un accordo con i creditori per il tramite di un esperto appositamente nominato.

Sono previsti 9 appuntamenti in diretta streaming, su piattaforma Euroconference, attraverso i quali sarà possibile approfondire le varie tematiche in oggetto e conseguire, inoltre, la certificazione necessaria per l’iscrizione all’elenco per esperti in composizione negoziata della crisi d’impresa.

Un’opportunità importante, dunque, che l’albo pontino offre in maniera gratuita ai propri iscritti, per contribuire a rafforzare le competenze e sbocchi professionali.

L’appuntamento con la quarta giornata del corso è fissato per giovedì 25 novembre, dalle 09,00 alle 17,00.

Il presidente Romagnoli ha così commentato:”Ancora una volta l’ordine è sul pezzo e fornisce tempestivamente specifico approfondimento in sintonia con le novità legislative in ambito concorsuale. Ciò per consentire agli iscritti di maturare una doppia competenza, quella di esperto in caso di nomina e quella di consulente dell’impresa che fornisce assistenza nell’accesso alla composizione negoziata e alla formalizzazione della richiesta”.