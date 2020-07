Diego Della Valle sceglie Ponza: “Quest’anno facciamo le vacanze in Italia”

Diego Della Valle ha scelto Ponza per le sue vacanze. L’imprenditore, ex proprietario della Fiorentina, ha acquistato spazi pubblicitari su alcuni quotidiani nazionali per invitare gli italiani a trascorrere le ferie in Italia e lui per primo ha dato l’esempio.

Arrivato nell’isola pontina con il suo yacht ha trascorso qualche giorno con familiari ed amici. “Quest’anno, se possiamo fare un po’ di vacanze, cerchiamo di farle in Italia. Il nostro è un Paese bellissimo che ora ha bisogno del sostegno di tutti noi italiani”.