Diffamazione sui social, Zaccheo pronto alle vie legali

Con l’avvicinarsi delle imminenti elezioni amministrative del comune di Latina, il prossimo 3 e 4 ottobre, il candidato sindaco Zaccheo è al centro di una campagna di diffamazione.

Interviene il suo legare, l’avvocato Renato Archidiacono, che in una nota spiega la dinamica. “E’ in atto, in particolare sui social media, una campagna di diffamazione sistematica nei riguardi del candidato Sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo. Video, immagini, alcuni articoli o post circolati nelle ultime ore, ci inducono a ritenere la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie nei riguardi degli autori di tali contenuti al fine di tutelare l’onorabilità e l’immagine pubblica dell’Onorevole Zaccheo. Appare evidente come il fine ultimo di questa che, a buon diritto, potrebbe definirsi “macchina del fango”, sia di condizionare la campagna elettorale per le elezioni amministrative, arrecando un danno d’immagine al candidato Sindaco Zaccheo” – E conclude – L’Onorevole Zaccheo non intende confrontarsi ulteriormente con i soliti “professionisti della macchina del fango”, rimandando ad altre sedi competenti ogni tipo di contraddittorio”.