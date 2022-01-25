Diocesi pontina, 12 posti per il servizio civile

Ancora pochi giorni alla scadenza delle domande per vivere un’esperienza intensa di solidarietà. Sono disponibili 12 posti per giovani disponibili a impegnarsi con il Servizio civile universale presso la Caritas della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino alle ore 14 del 26 gennaio prossimo, scegliendo fra tre progetti:

Apriti cuore (presso il Centro di Ascolto diocesano);

Dammi da mangiare (presso la mensa diocesana);

Sogna ragazzo sogna (presso l’Oratorio della Parrocchia di San Carlo a Sezze).

Ciascun progetto ha la durata di un anno.

Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni d’età (28 anni e 364 giorni), i quali riceveranno poco più di 400 euro al mese come rimborso.

Dalla Caritas pontina ricordano che le domande si potranno presentare solo online e sarà necessario avere l’identità digitale SPID. Per gli stranieri, basta che abbiano un permesso (es. i rifugiati sono ammessi e possono avere uno SPID). Al momento dell’invio della domanda non si potrà più cambiarla o ritirarla. Per i requisiti e le esatte modalità di invio della domanda si potrà consultare il sito della Caritas pontina www.caritaslatina.it su cui trovare le informazioni specifiche per candidarsi a questa notevole esperienza.