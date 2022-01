Ottava edizione Cisterna Film Festival, aperto il bando per partecipare

Per l’ottavo anno il bando del Cisterna Film Festival è aperto. È fin da ora possibile iscriversi per partecipare alla 8^ edizione del Cisterna Film Festival – Festival Internazionale del Cortometraggio, organizzato dall’Associazione Culturale MOBilitazioni Artistiche con la direzione artistica di Cristian Scardigno. Il bando è online e si possono inviare i propri cortometraggi attraverso le piattaforme dedicate FilmFreeway e Festhome. La deadline è fissata per l’11 aprile 2022.

L’evento si terrà a luglio, ma le date sono ancora da confermare e verranno comunicate non appena saranno certe. Dopo la parentesi della scorsa estate presso l’Aula Consiliare del Comune di Cisterna, il Festival punta a ritornare nella sede che dall’inizio l’ha sempre accolto, ovvero la corte di Palazzo Caetani.

Gli ultimi due anni sono stati segnati dalle limitazioni e dal distanziamento, e sarà così forse anche per il 2022, ma nulla ci impedisce di tornare a fare cultura come abbiamo sempre fatto, portando il cinema indipendente a Cisterna di Latina. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 che ha colpito indistintamente tutto il mondo, il Cisterna Film Festival è stata una delle poche manifestazioni che, nel totale rispetto delle norme, ha continuato a organizzare proiezioni dal vivo senza ricorrere ad una versione online. Dal 2015 al 2021 il festival ha proiettato cortometraggi in anteprima mondiale, internazionale e nazionale, opere provenienti dai maggiori festival (Cannes, Venezia, Berlino, Sundance, Clermont-Ferrand) e vincitori dei più importanti premi nazionali e mondiali (Oscar, David, Cèsar, Goya), ospitando ogni anno in giuria personaggi di spicco dello spettacolo. La scorsa edizione è stata inoltre caratterizzata dalla partnership con il Fort Smith International Film Festival, primo festival del cortometraggio della nostra “sister town” americana.

Al concorso 2022 sono ammessi cortometraggi a tema libero di ogni genere (fiction, animazione, documentario, sperimentale), girati in qualsiasi formato. Ogni opera deve avere la durata massima di 20 minuti. Possono essere inviati cortometraggi già presentati o premiati in altri concorsi, ma non nelle precedenti edizioni del Cisterna Film Festival. Ogni autore può inviare un numero massimo di 3 cortometraggi prodotti dopo il 1° Gennaio 2020, ma potrà partecipare nella selezione ufficiale con un solo cortometraggio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento completo del Cisterna Film Festival 2022, pubblicato sulle piattaforme indicate e sul nostro sito www.cisternafilmfestival.com .