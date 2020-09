Dirty Glass, Confartigianato Latina sospende Iannotta: “Solidarietà” e precisazioni

Confartigianato Imprese Latina esprime solidarietà al presidente Luciano Iannotta, arrestato questa mattina nell’ambito dell’inchiesta Dirty Glass. Ne annuncia la sospensione dalla carica e, in una nota, fa alcune precisazioni, che si riportano di seguito.

“Questa mattina siamo venuti a conoscenza attraverso organi di stampa locali, dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico del presidente Luciano Iannotta e di altri imprenditori di Latina nell’ambito dell’indagine “Dirty Glass”.

La Confartigianato Imprese Latina, confidando nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, esprime tutta la propria solidarietà al presidente Luciano Iannotta, augurandosi che al più presto possa chiarire la sua estraneità ai fatti addebitatigli, precisando che il suo coinvolgimento nelle indagini riguarda le proprie attività imprenditoriali e che gli eventuali fatti addebitati risalgono al 2017 e 2018 ovvero antecedenti all’assunzione della carica in Confartigianato Imprese Latina.

Vogliamo altresì sottolineare che l’ingresso in Confartigianato del presidente Iannotta, ha apportato grande benefici sotto l’aspetto organizzativo, professionale e manageriale che

hanno proiettato in breve tempo la sede di Latina tra le prime sul territorio nazionale.

Comunichiamo inoltre che la giunta ai sensi dello statuto, ha temporaneamente sospeso dalla carica il Presidente Luciano Iannotta in attesa del completamento delle indagini che dovranno chiarire la sua posizione, conferendo tutti i poteri istituzionali al vice presidente Vicario Fabrizio Lisi.

Tutte le attività di Confartigianato Imprese Latina proseguiranno normalmente con l’impegno e la professionalità di sempre”.