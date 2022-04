Si è tenuto nella mattinata di oggi, presso la Prefettura, un incontro, presieduto dal Prefetto Maurizio Falco, per l’esame delle criticità derivanti dai lavori che stanno interessando dal 22 marzo la statale Pontina.

Incontro al quale hanno preso parte l’Assessore regionale ai lavori pubblici, la Provincia, i sindaci dei Comuni di Latina e Terracina, il Comandante della Polizia Stradale, il Presidente della Camera di Commercio e il Responsabile della Struttura territoriale Lazio dell’ANAS.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i disagi che gli interventi di riparazione e sostituzione delle barriere di protezione stanno causando alla circolazione stradale, in entrambe le direzioni di marcia, in un’ottica di prevenzione e di sicurezza e i conseguenti riflessi in termini di fluidità del traffico veicolare e di appesantimento dei tempi di percorrenza da e per Roma.

I lavori, che, al momento, riguardano un tratto della SS 148 di competenza della Provincia di Roma, rientrano in un piano di investimenti che l’ANAS ha messo in campo per interventi di pavimentazione dei tratti ammalorati, di sostituzione e miglioramento della segnaletica e di sostituzione dei new jersey.

A tale proposito, l’ANAS ha assicurato che i lavori saranno interrotti il 31 maggio, al fine di evitare disagi alla circolazione stradale durante il periodo estivo, caratterizzato da un consistente flusso veicolare in direzione delle principali località turistiche, per poi proseguire, a partire dal mese di ottobre, anche su tratti di competenza di questa Provincia.

In un’ottica di compensazione dei disagi registrati, l’Assessore regionale ha garantito la massima disponibilità della Regione a finanziare eventuali interventi di rifacimento della pavimentazione di arterie stradali provinciali o comunali sovraccaricate dalle deviazioni di traffico effettuate per l’individuazione di viabilità alternative.

In risposta alle istanze avanzate dalla categoria degli autotrasportatori, il Prefetto ha invitato Il Presidente della Camera di Commercio e la Regione ad attivare ogni consentita forma di interlocuzione con i titolari dei principali centri di stoccaggio di prodotti della filiera agro-alimentare, presenti non solo in provincia di Latina ma anche in quelle limitrofe, al fine di valutare la possibilità di apertura (per lo scarico di prodotti non Immediatamente

deperibili), durante le ore notturne, per il periodo necessario al completamento del lavori. Soluzione, quest’ultima, che consentirebbe un alleggerimento della circolazione dei mezzi pesanti nelle ore di maggior traffico e rappresenterebbe un rimedio anche in termini di impatto economico per la categoria fortemente penalizzata in questo periodo di crisi.

In un’ottica di massima collaborazione tra tutti gli Enti interessati si è, infine, convenuto di procedere all’istituzione, presso la Prefettura, di un Tavolo tecnico “ad hoc”, volto a meglio definire e calibrare le modalità e gli orari degli interventi in programma, in modo tale da individuare soluzioni di alleggerimento dei disagi alla circolazione stradale, da favorire le operazioni di gestione dei flussi di traffico e rendere più flessibili i moduli operativi di

vigilanza da parte della Polizia Stradale e delle Polizie locali.