Dischetti sulle spiagge, il Comune si costituirà parte civile nel processo a Salerno

Il Comune di Latina ha chiesto all’avvocatura comunale di costituirsi parte civile per difendere gli interessi del nostro territorio nel processo sul malfunzionamento del depuratore in provincia di Salerno, che scaricò migliaia di dischetti di plastica anche sulle nostre spiagge.

Il processo relativo a quel disastro inizierà il 15 dicembre a Salerno.

Quei dischetti “purtroppo – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Dario Bellini – ancora oggi si riescono a trovare sulle spiagge oltre che da noi su tutta la costa tirrenica fino ad arrivare in Francia. Sono utilizzati nel processo di lavorazione dei depuratori”.

Si chiamano carrier, quei dischetti di plastica forati. E diventarono famosi nella primavera del 2018, quando arrivarono sulle spiagge del Mediterraneo, fino in Francia e in Spagna. Per molti giorni la loro provenienza fu un giallo. A risolverlo, fu la Guardia costiera di Salerno.