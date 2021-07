Disperse sul Semprevisa, due ragazze messe in salvo dai Vigili del Fuoco

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Bassiano per una richiesta di aiuto.

La segnalazione, giunta presso la Sala Operativa, riguardava due ragazze, di Anzio e Latina, che dichiaravano di aver perso l’orientamento sul monte Semprevisa presso la cima “Nardi”.

I Vigili del Fuoco hanno constato che le ragazze erano in una zona impraticabile ma comunque visibili. Le stesse erano in buona salute ed in costante contatto telefonico con gli operatori di Sala.

È stato fondamentale l’arrivo del Drago VF 140, del reparto Volo di Ciampino, che ha provveduto al recupero delle due ragazze per trasferirle in zona sicura.