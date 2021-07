Sport Estate Games, attività e spettacolo al lido di Latina. Coletta: “Opportunità per il territorio”

Oggi 19 luglio 2021 è stata ufficialmente presentata presso l’Hotel Tirreno di Latina, la I° Edizione di Sport Estate Games. L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a metà agosto.

A presenziare all’evento il Sindaco di Latina Damiano Coletta, il vicepresidente nazionale Opes Davide Fioriello, il segretario generale di Città Sport Cultura Stefano Pedrizzi, il delegato provinciale Coni Latina, Alessia Gasbarroni e l’advisor Cethegus Leonardo Valle. Presentatore dell’evento, il giornalista televisivo Pasquale Cangianiello.

A prendere parola per primo è proprio Fioriello, che rappresenta l’ente di promozione sportiva Opes, fautore di questo grande e lungimirante progetto: “Questa manifestazione – commenta Fioriello – racchiude quasi 10 km di lungomare di Latina, 26 stabilimenti, ovvero il 90% delle strutture ricettive, ma soprattutto è una iniziativa che durerà un mese e mezzo, e che sta mettendo in piedi qualcosa che non c’è mai stato in città e che ci ha permesso di realizzare l’obiettivo principale del progetto, ovvero animare il lungomare di Latina. Stiamo coinvolgendo ogni target di età proponendo attività con giochi tradizionali alla portata tutti. Stiamo tarando giorno per giorno questa tappa zero, che ci servirà negli anni con il supporto dell’Amministrazione e delle altre istituzioni, a far crescere sempre di più e portare turismo nella nostra città. Credo che questo format sia vincente e che non si debba disperdere, anzi bisogna investire e credere in iniziative simili che ci permettano di vivere il lungomare di Latina”.

Insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti nell’iniziativa, tante associazioni di Opes Latina hanno dato il loro contributo con stupende esibizioni sportive che hanno fatto da scenario alle presentazioni ufficiali. Asd Ritmica Latina, MB Dance School, Asd Io Mi Difendo Team Iadevaia, Non Solo Danza. Giochi di musica e colori tra balli, ginnastica, arti marziali e fitness. Uno spettacolo a cielo aperto che ha deliziato i tanti presenti che hanno assistito alle esibizioni.

“Grazie all’Opes nella figura di Davide Fioriello e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto che è trasversale perché a misura di tutti – commenta il sindaco di Latina Damiano Coletta. È giusto che ci sia questa opportunità nella nostra marina. Mi complimento con i ragazzi per le loro esibizioni, ma mi complimento soprattutto con i genitori che si adoperano per loro” – conclude il sindaco.

Il I° trofeo Sport Estate Games ha preso il via lo scorso 7 luglio inaugurando le attività presso gli stabilimenti Kusi Beach Club e Lido Circello. Una partenza super partecipata che ha da subito coinvolto tantissimi bagnanti tra entusiasmo e stupore per l’offerta proposta che ha saputo allietare i pomeriggi di tanti ragazzi e non solo.

“Abbiamo messo insieme le più importanti eccellenze del territorio della provincia di Latina a livello professionale, imprenditoriale e sportivo con lo scopo di evidenziare la vitalità e le potenzialità di Latina mediante progetti come questo che stiamo promuovendo – commenta il segretario generale di Città Sport Cultura, Stefano Pedrizzi“.

Il progetto itinerante si è spostato già in molti stabilimenti di Latina, essendo presente in contemporanea ogni giorno su due strutture, dal lunedì al venerdì. Tulum by Lido Astura, Arca Enel, Lido del Sandalo, Lido Satricum-Marechiaro, Tropicana Lido, Hotel Miramare ed Hotel Tirreno, sono stati protagonisti di pomeriggi di divertimento in compagnia dello staff di Sport Estate che ha proposto e coinvolto con giochi per tutti.

“Come Coni ci onoriamo di patrocinare attività che coniughino competizione, esibizione e gioco – commenta – Alessia Gasbarroni, delegato provinciale Coni Latina – questa manifestazione – prosegue – unisce la ripresa delle attività sportive, ricreative e turistiche sul litorale di Latina ,un format che funzione e che sicuramente si ripeterà. Un grazie all’Opes sempre attiva anche nei momenti più difficili”.

“Questo territorio offre panieri, sentieri esperienze che meritano di essere raccontate. Per questo nasce Cethegus, un grand che rappresenta valore e valori – commenta Leonardo Valle Advisor Cethegus – Oggi sono in scena i valori dello sport che stanno animando tutta l’estate. Il successo sia di partecipazione che di pubblico testimonia la grande voglia di ripartire. Farlo così è il modo migliore – conclude Valle.

Le attività proposte sono sei, di facile attuazione e comprendono tornei di briscola, calcio balilla, ping pong, tiro alla fune, play station e bocce e saranno proposte per tutta l’estate fino a metà agosto presso le strutture che hanno aderito all’iniziativa Opes.

Un vero successo che ha saputo coinvolgere ben 26 strutture del lungomare di Latina, ovvero il 90% degli stabilimenti presenti. Un evento dal grande potenziale enorme che sta facendo da apripista ad una tradizione lungimirante mai prima d’ora si era realizzata a Latina, ma che soprattutto canalizza l’attenzione verso il nostro bellissimo litorale. Lo spirito è quello goliardico, ma si avrà un vincitore finale, ovvero lo stabilimento che offrirà le migliori performance tra le attività proposte e che sarà premiato con un prestigioso trofeo che di anno in anno si andrà a tramandare.

Da domani 20 luglio si riparte con due nuove strutture: Gente di Mare e Lido Nolivè, che saranno protagoniste di due giornate di attività. Un nuovo modo per ripartire, per divertire ed offrire servizi ed intrattenimento non solo a chi risiede abitualmente a Latina, ma anche verso coloro che sono in vacanza presso le nostre località. Una prospettiva diversa per vivere l’estate di Latina.

“Vi diamo appuntamento in tutti i restanti chioschi della marina fino ad agosto – commenta nel gran finale Daniele Valerio, presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Ringrazio Riccardo Destro per l’ospitalità dell’Hotel Tirreno e ringrazio tutti voi presenti e lo staff di Opes Latina. Grazie ai nostri sponsor ufficiali Bodema, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Conad”.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.