Dissuasori di velocità, lavori di installazione al Circeo

Sono in corso i lavori di installazione di un primo lotto di “Dissuasori Attivi” – “Velo Ok” a San Felice Circeo: diciassette le postazioni di controllo della velocità che saran-no posizionate sulle strade del territorio comunale a rischio sinistri o ad alta incidentalità.

Le vie interessate dall’installazione sono Via Sabaudia, Lungomare Europa, Via Ovoli, via Molella, Via Roma, Via Montenero, Via Monte Circeo, via Terracina e via Domenico Maiolati.

“La Polizia Locale ha effettuato una serie di rilevazioni statistiche della velocità e del traffico – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – che hanno abbrac-ciato sei mesi, dall’inverno all’estate, monitorando tutto il territorio, dai periodi più tran-quilli a quando le presenze turistiche hanno toccato il picco massimo. La fotografia della circolazione stradale ci ha permesso di individuare le zone dove gli automobilisti premo-no sull’acceleratore.” “La nostra comunità – continua – deve essere tutelata dai pazzi al volante, da chi confonde il Circeo con una pista automobilistica: l’incolumità dei cittadini deve essere al primo posto. In vista del completamento del rifacimento del manto strada-le in alcune zone del Circeo – via Terracina e Borgo Montenero – fatto che potrebbe in-vogliare a correre, l’installazione degli autovelox risulta ulteriormente strategica per ga-rantire la sicurezza di tutti.”