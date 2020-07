Documenti falsi e spaccio di cocaina: due arresti dei carabinieri

Un 39enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri in Via del Lido, a Latina: era in possesso di documenti d’identità falsi. L’uomo stava guidando il motorino quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo: era senza patente e quindi ha esibito ai militari una carta d’identità contraffatta.

A Fondi, invece, un altro marocchino è stato colto in flagrante mentre spacciava cocaina. Il 28enne, in Italia senza fissa dimora, è stato pedinato e sorpreso mentre cedeva la droga a un cliente (due dosi, per un totale di un grammo). Perquisita poi la baracca in cui viveva, è stato trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.