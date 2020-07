Schievano (FdI): “Torre Astura, l’accesso da Latina è off limits”

Il sito di Torre Astura è off limits per i cittadini di Latina. A dirlo è Rita Schievano, esponente di Fratelli d’Italia Latina, che se la prende con il Comune di Latina.

“Chiunque voglia accedere al sito – spiega Schievano – deve farlo attraverso il cancello del Comune di Nettuno, transitando oltretutto da Sabotino per la chiusura del ponte Moscarello. La giustificazione del neo assessore Bellini al riguardo è che si è preferito sorvegliare le spiagge libere dei tratti di Rio Martino e Foce Verde non avendo possibilità di risorse per il servizio di vigilanza che lo scorso anno è stato affidato all’azienda speciale ABC (con affidamento diretto per un importo di poco inferiore ai 40.000 euro). Dunque oggi il Comune dispone di 36 unità di steward che passeggiano sul lungomare anche ove non sarebbe stato necessario, basti pensare che gli stabilimenti sul tratto di foce verde vigilano sulle proprie concessioni e queste potevano essere ampliate per dare maggior copertura, ma non ha risorse per Torre Astura”.