Dodici milioni per il litorale laziale, la Regione Lazio presenta il piano 2024

La Regione Lazio ha annunciato un investimento di 12,5 milioni di euro per la valorizzazione del litorale laziale. Il piano, illustrato dalla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, destina fondi ai 24 comuni costieri, inclusi i centri della provincia di Latina e le isole di Ponza e Ventotene.

“Con questo piano consolidiamo le risorse per la costa pontina, assegnando oltre 5 milioni di euro solo nell’ultimo anno e mezzo”, ha dichiarato Angelilli. Un progetto che, tra le varie priorità, vede protagonisti anche la riqualificazione dei lungomari, percorsi ciclabili e pedonali, progetti per ridurre l’inquinamento e valorizzare le risorse naturali e storiche.

I comuni riceveranno una quota fissa di 50 mila euro, mentre il resto sarà ripartito in base alla popolazione e alla superficie territoriale. I fondi, ha spiegato il consigliere regionale Enrico Tiero, serviranno anche per finanziare iniziative legate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale, promuovendo uno sviluppo economico equilibrato per tutto il litorale.