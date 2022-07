Doganella, la festa patronale andrà avanti sino al 7 di agosto

Andrà avanti fino al 7 agosto la festa patronale di Doganella di Ninfa, con serate all’insegna della musica, del buon cibo e dello stare insieme, organizzata dal Comitato Parrocchiale Santa Maria Assunta con il patrocinio del Comune di Sermoneta e del Comune di Cisterna.

Un evento sentito dalla comunità locale che riprende dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Tra gli appuntamenti in programma, oltre al programma religioso, sono previste serate danzanti con orchestre spettacolo all’insegna dell’allegria e della socialità. Ogni sera è previsto un menu diverso della tradizione culinaria locale, preparato dallo stand gastronomico. L’evento è amato ed apprezzato non solo dai residenti della borgata, stretta tra i Comuni di Cisterna e Sermoneta, ma anche dalle città limitrofe.

Lunedì 1 agosto si segnala una particolarissima sfilata di moda dal titolo “Come era il tuo abito da sposa?”, con i vestiti bianchi indossati nel corso degli anni dalle spose di Doganella, Sermoneta e non solo. Chi volesse far sfilare il proprio vestito, indossato personalmente o con una modella, può chiamare il numero 334/3419181 o 3491047824. Sabato 6 agosto alle 18 solenne processione in onore di Santa Maria Assunta accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta.