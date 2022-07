Top Volley Cisterna, riconfermato lo staff di coach Soli. Si riparte mercoledì 3

E’ tempo di conferme in casa Top Volley Cisterna, la società, d’accordo con il tecnico Fabio Soli, ha riconfermato in blocco lo staff tecnico che ha accompagnato l’allenatore in una stagione passata ricchissima di soddisfazioni: play off scudetto e la finale del play off per il quinto posto e la Challenge Cup.

Al fianco di Fabio Soli, dunque, il secondo Roberto Cocconi, il terzo Elio Tommasino, lo Scout Man, Maurizio Cibba e il preparatore atletico, Gioele Rosellini.

“Abbiamo voluto dare un seguito all’ottimo lavoro svolto nella passata stagione – ha spiegato Fabio Soli – Un lavoro portato avanti con certosina pazienza da un gruppo di lavoro sempre molto disponibile e che si è rivelato altamente professionale. Li ho conosciuti tutti nella passata stagione, siamo andati avanti nel migliore dei modi nonostante le molteplici difficoltà derivanti dai tanti infortuni e dall’emergenza covid. Era giusto ed opportuno, dunque, confermare in blocco una squadra che ha dimostrato di essere ampiamente all’altezza della situazione”.