Domani iniziano le giornate ecologiche a Fondi

Fondi – Si terrà domani la prima giornata ecologica del fitto calendario in programma nel 2021 a Fondi.

Nonostante i rinvii delle prime tre iniziative a causa del covid, si comincia con l’azione di clean-up nella contrada Selva.

L’appuntamento, per tutti coloro che vorranno partecipare, è a alle 9, nel parcheggio antistante l’Holiday Village, in via Ponte Baratta.

Le attività si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle restrizioni anticovid.

A contribuire durante le operazioni di pulizia, gli ispettori ambientali la cui attività è ripartita a inizio febbraio.