LATINA – Giorno di amarcord, bilanci e scambio di auguri al Comando di Polizia Locale di Latina in Piazza dei Marcanti. I colleghi con il testa il Comandante Francesco Passeretti, hanno festeggiato il Commissario Armando Rigliaco, che lascia il servizio dopo 43 anni, di cui 38 prestati nella sua città. Un vigile urbano conosciuto da tutti, in città e allo stadio, da buon tifoso del Latina Calcio.

“La pensione è un punto di ripartenza per me – esordisce Rigliaco -, dopo essersi chiusa una fase così importante della mia vita. Lascio una squadra validissima, come sempre all’altezza del compito che siamo chiamati a svolgere in divisa, per i cittadini e tra i cittadini”.

Ufficiale di P.G., Rigliaco ha svolto importanti indagini in materia di urbanistica, nella delicata fase della crescita esponenziale della città, spesso incontrollata: “Abbiamo dato uno stop al fenomeno degli attici abusivi in particolare, ma siamo stati molti attenti anche nelle aperture dei cantieri, con evidenti risultati”.

Sindaci, amministrazioni, eventi di una città in continua trasformazione: “Sono entrato in servizio in una Latina guidata dal sindaco Redi. Aveva 50 mila abitanti. Oggi continua a svilupparsi, con tutti i risvolti positivi e negativi che comporta. Mi auguro per il futuro di vedere una Latina sempre più attenta alle necessità della sua popolazione”.

Chiusura con il Comandante Francesco Passaretti: “Quando un componente della squadra lascia il servizio è sempre una grande emozione. Armando è un nostro punto di riferimento, con il quale è nato anche un bel rapporto di amicizia. Avremo modo comunque di collaborare in futuro. Intanto è giusto che si goda la famiglia”.