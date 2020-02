Don Mario Testa nuovo parroco di Formia e Ventotene

Don Mario Testa è stato designato parroco di San Giuseppe Lavoratore a Formia

e Santa Candida a Ventotene.

Sabato 15 febbraio alle 18 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Formia l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la messa di inizio del suo ministero pastorale. Domenica 1 marzo alle 12 vi sarà una messa di accoglienza nella parrocchia di Ventotene.

Don Mario è nato nel 1980 ed è originario di Formia. Laureato in Lingue e civiltà orientali presso l’università degli studi di Napoli “L’Orientale”, è entrato nel 2009 nel seminario regionale di Anagni dove ha conseguito il Baccalaureato in Teologia nel 2014. Don Mario è sacerdote dal 2015 e dal 2016 è viceparroco della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Formia. Attualmente è incaricato diocesano del servizio Sovvenire, assistente ecclesiastico Agesci per la zona “Riviera d’Ulisse” e sta frequentando i corsi di licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma.

Durante l’ultimo ritiro spirituale dei presbiteri, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha ringraziato mons. Vincenzo Macera al termine del servizio di parroco e per il servizio svolto negli anni. Don Vincenzo Macera continuerà a servire la Chiesa diocesana nella città di Gaeta.

