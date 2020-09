Dramma ad Aprilia, incidente in via La Gogna: morte 2 persone

Dramma ieri sera ad Aprilia. Due persone sono morte in un incidente stradale tra un motorino e un’auto in via La Gogna. L’impatto, violento, è avvenuto verso le 20, al confine con Campo di Carne.

Le due vittime sono di Aprilia, si tratta di due uomini di 51 e 55 anni, viaggiavano sullo scooter. Le lesioni riportate dopo l’impatto con l’asfalto non hanno lasciato loro scampo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare la morte dei due. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

Profondamente provato il 37enne alla guida dell’auto, che è stato sottoposto all’alcool test.