Coronavirus, pronti per Aprilia e Formia i drive-in per i test rapidi

Saranno attivate ad Aprilia e Formia due drive-in straordinari per l’esecuzione del test rapido (“antigenico”) per la rilevazione del coronarovirus Sars-Cov2.

Lo ha comunicato la Asl di Latina che, in collaborazione con i sindaci, ha preso questa decisione dopo l’aumento dei contagi nelle due città della provincia pontina.

Ad Aprilia sarà attivo venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre all’“ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso dalla Pontina, al chilometro 46.600.

A Formia invece domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 settembre in piazza Mercato Nuovo, via Olivastro Spaventola.

L’esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione.

Il test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione della ASL in quanto sintomatici o “contatti certi” di soggetti positivi per i quali permangono le modalità di esecuzione di test a cura del Dipartimento quali in essere in tutta l’azienda.

L’esecuzione del test non prevede nessuna prescrizione medica ma è al fine di evitare lunghe inutili cose, si invitano le persone interessate ad effettuare la prenotazione al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Non sarà garantita l’esecuzione del test in assenza della prenotazione e per tale ragione l’accesso al drive in sarà regolamentato dalla Polizia Municipale. L’inizio dell’attività del Drive in per entrambi le sedi è prevista nei giorni indicati per le 9.30 circa e proseguirà quindi assicurando ogni giorno l’esecuzione di circa 500 test, salvo situazioni meteorologiche che, per motivi di sicurezza, potranno interrompere la seduta che sarà ripresa nelle giornate successive.