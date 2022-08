Ennesima giovane vita spezzata, ennesima morte inspiegabile a 26 anni. Tanti ne aveva la ragazza, madre di due figli, che è morta questa notte, dopo aver trascorso una serata di divertimento in piena estate. Il dramma intorno alle 1.30, presso la discoteca El Paso, nel complesso del parco acquatico in Via Missiroli, alle porte di Latina.

Dopo il malore la donna, residente ad Aprilia, ha perso i sensi e nulla è valso l’intervento del personale medico intervenuto, che ha constatato un arresto cardiaco. Sarà ora la Procura a disporre eventuale esame autoptico per stabilire le cause del decesso.

Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Latina.